Коронавірус: спалах у Фінляндії після повернення вболівальників із Росії

У Фінляндії реєструється спалах коронавірусного захворювання COVID-19, походження якого відстежили від футбольних уболівальників, які поверталися з матчів Чемпіонату Європи в російському Санкт-Петербурзі.

Директор Інституту охорони здоров’я і громадського добробуту Фінляндії Міка Сальмінен повідомив 26 червня, що на цей час виявлено понад 120 випадків захворювання серед тих, хто повернувся з Санкт-Петербургу, і це число вочевидь зросте.

Інститут закликає тих, хто побував у Росії, здати тест на коронавірус.

У Санкт-Петербурзі відбулися два з групових матчів збірної Фінляндії, проти Росії 16 червня і проти Бельгії 21 червня. На них, за оцінками, приїхало близько двох тисяч фінів.

22 червня на кордоні Росії з Фінляндією виникли довгі черги автобусів, якими фіни поверталися додому, через необхідність тестування просто на кордоні. Врешті їм дозволили в’їхати до Фінляндії без тестів із тим, що ці люди мали б тестуватися вже в країні, прибувши додому.

У Росії останнім часом починається нова хвиля COVID-19, головно через значне поширення в цій країні коронавірусу штаму «дельта», раніше відомого як «індійський», що є особливо заразним. Зокрема, в Санкт-Петербурзі 25 червня повідомили про 107 померлих від коронавірусного захворювання – стільки жертв у Росії ще не бувало в одному місті за день від самого початку пандемії.

Крім Росії, цей штам нині спричиняє найбільше число захворювань у Великій Британії, Португалії і Південній Африці. Загалом цей найзаразніший із відомих нині штамів поширився вже принаймні на 85 країн. За оцінками фахівців, для того, щоб суспільство могло протистояти йому, має бути вакциновано понад 80 відсотків населення.