У світі зробили понад 3 мільярди щеплень від COVID-19

У світі зробили понад три мільярди щеплень проти коронавірусного захворювання COVID-19.

Такого числа досягли 29 червня – трохи більше ніж через пів року після того, як перші вакцини ввели у Великій Британії, Росії, США та інших країнах.

Згідно з підрахунками Bloomberg, на 27 заможних країн припадає 23 відсотки всіх щеплень.

У США, де живе 4,3 відсотка населення світу, ввели 11,1 відсотка доз, тоді як Китай має близько 19 відсотків населення світу і 40 відсотків вакцин.

Тим часом, у більшості країн Африки рівень вакцинації є нижчим за один відсоток, і багато бідних країн потрапляють у подібну ситуацію із незначним числом щеплень.

«Світ зазнає невдачі. Ми зіткнулися з пандемією, підживленою несправедливістю», – заявив керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус.

Вакцинальна кампанія відбувається на тлі поширення у світі нового більш заразного, за даними вчених, штаму коронавірусу «Дельта», вперше виявленого в Індії. Це змушує країни посилювати обмеження.