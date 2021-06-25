Країни «Групи семи» заявили про готовність реалізувати програму з вакцинації в Україні

Посли країн «Групи семи» зустрілися з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком щодо програми вакцинації. Про це представництво групи повідомило 25 червня.

«Посли G7 під час зустрічі з Віктором Ляшком підтвердили свою готовність допомогти Прапор України реалізувати програму вакцинації та підтримати її відновлення від пандемії COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, Ляшко також представив плани з «покращення якості та результативності меддопомоги для пацієнтів України».

«Посли... привітали кроки на підвищення прозорості й ефективності медзакупівель через надання повноважень ДП «Медичні закупівлі України», – додають у представництві.

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Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 834 971 людину, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 490 376.

Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 736 600 людей.