Одещина піднялась з останнього місця у рейтингу вакцинації

За два тижні Одещина покращила позиції у всеукраїнському рейтингу щодо частки вакцинованих від COVID-19 мешканців на три пункти, але досі відстає від більшості регіонів України. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомила генеральний директор Одеського обласного центру громадського здоров’я Оксана Денисенко.

«Два тижні тому ми були на останньому місці. Зараз з 26 областей ми перейшли на 23-тє місце. Динаміка позитивна – щоденно робимо близько 2 тисяч вакцинацій, близько половини в Одесі, решта – населені пункти області», – заявила Денисенко.

Вона наголосила, що на Одещині вакцинальна кампанія від початку з політичних причин приходила доволі повільно. Станом на сьогодні в регіоні вакциновано трохи менше ніж 3% населення.

30 травня в Одесі вперше запрацювали центри вакцинації і відтоді функціонують щовихідних. Чотири таких центри працюють в Одесі, один – в Ізмаїлі (південь області), один в Балті (північ регіону) і Чорноморськ (місто біля Одеси). Наступного разу вони будуть працювати 28 червня.