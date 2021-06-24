За добу в Україні щепили майже 80 тисяч людей – МОЗ

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 79 921 людину, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримала 38 862 людини, повністю імунізовані – 41 059 людей.

Протягом дня працювали 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплення, чотири центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 1 794 001 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 435 166.

Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 731 252 людей.