Почався 4-й етап вакцинації від COVID-19. На черзі – люди з хронічними хворобами, 60+ та ув’язнені

В Україні стартував четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів. Про це у середу повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів, як-от медики та інші працівники закладів охорони здоров’я, мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільні громадяни, соціальні працівники та священнослужителі, освітяни, військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави. Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зауважують, що напередодні розпочалася вакцинація колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

«Понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, станом на 23 червня в Україні зробили 2 149 244 щеплень проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 394 107 людей.