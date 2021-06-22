В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 у компаніях чисельністю понад 50 співробітників – МОЗ

Розпочалася вакцинація проти COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, їх щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

«Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає. Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ вказують, що колективи мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації – ця людина складає поіменні списки охочих щепитися працівників.

«Коли підійде час щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень», – кажуть у МОЗ.

У відомставі зазначили, що до приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити приміщення для вакцинації та для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хвилин.

Якщо охочих щепитися в компанії менш ніж п'ятдесят, у Міністерстві охорони здоров’я радять їм записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному додатку «Дія» чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

За даними МОЗ, наразі зареєстровано майже півтори тисячі заявок на вакцинацію колективів, загалом – 216 893 особи.