Міністр анонсував конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради «Медзакупівель»

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко анонсував конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Медзакупівлі».

«Відбір нових членів до наглядової ради ДП «Медзакупівлі» – це прозора та відкрита взаємодія між міністерством та особливо важливим підприємством у сфері державних закупівель. Додатково працюємо над наказом, який чітко сформулює порядок взаємодії, забезпечивши незалежність ДП. Саме це дозволить ДП «Медзакупівлі» повноцінно реалізувати свій потенціал закупівельного агентства для потреб охорони здоров’я та українців», – написав Ляшко у фейсбуці.

Він розповів, що підписав наказ про визнання такими, що втратили чинність три накази Міністерства охорони здоров’я, які стосуються конкурсного відбору та утворення наглядової ради ДП «Медзакупівлі».

11 лютого заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова звинуватила державне підприємство «Медичні закупівлі» і його директора Арсена Жумаділова у зриві закупівель у 2020 році. У державному підприємстві натомість заявили, що це МОЗ блокувало процес закупівель протягом року. Аналогічну позицію висловили пацієнтські організації, представники яких вказували на непрозорість формування наглядової ради.

5 травня Шаталова повідомила, що Міністерство охорони здоров’я завершило конкурс кандидатів до наглядової ради державного підприємства «Медзакупівлі».

Вона зазначила, що до складу комісії увійшли представники міжнародних фінансових організацій, дипломати, консультанти з відбору персоналу, які мали право дорадчого голосу. За твердженням заступниці міністра, процедура відбувалася «максимально прозоро» та з дотриманням законодавства.

Через кілька тижнів Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров’я Максима Степанова і призначила замість нього Віктора Ляшка.