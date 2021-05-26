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26 травня 2021, Київ 23:44
Новини | Коронавірус

Ляшко повідомив про конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я

Ляшко: починаючи з 27 травня 2021 року розпочинається повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив про старт конкурсу на посаду голови Національної служби здоров’я України.

«Починаючи з 27 травня 2021 року розпочинається повторний конкурс на зайняття посади голови НСЗУ. Прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року», – розповів Ляшко у фейсбуці.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

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