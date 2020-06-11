«Зручна» людина для Степанова чи незалежний кандидат? Що відомо про імовірного очільника Нацслужби здоров’я?

Відтепер колишній депутат від «Блоку Петра Порошенка» Костянтин Яриніч імовірно буде тимчасовим головою Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Про це повідомила низка ЗМІ із посиланням на джерела. Співрозмовники Радіо Свобода у Міністерстві охорони здоров'я та НСЗУ це також підтверджують.

Костянтин Яриніч очолюватиме установу, бюджет якої на 2020 рік становить 86 мільярдів гривень. Ці кошти НСЗУ розподіляє між медичними закладами, щоб ті надавали певні послуги пацієнтам безкоштовно.

У НСЗУ вважають, що конкурс на посаду проводився непрозоро. Але це не завадило міністру охорони здоров’я Максиму Степанову таки обрати нового тимчасового очільника.

Погляди Яриніча і Степанова на діяльність НСЗУ збігаються. Обидва звинувачували відомство у тому, що несправедливо прораховані тарифи на медичні послуги не дозволяли деяким медичним установам себе утримувати. Радіо Свобода викладає позицію сторін, а також розповідає, що відомо про нового очільника НСЗУ, та чи був процес відбору прозорим.

Що відомо про тимчасового очільника НСЗУ?

Костянтин Яриніч – заслужений лікар України, кандидат медичних наук. У 1993 році він закінчив у Полтаві Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «лікувальна справа». У період з 2007 по 2014 роки працював головним лікарем Кропивницького обласного онкологічного диспансеру.

У політику пішов у 2010 році, коли обрався до Кіровоградської обласної ради. А вже у 2014 році Яриніч став депутатом Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка». Він обрався по мажоритарному округу №99 (Кіровоградська область). По цьому ж округу він намагався обратися і у 2019-му від партії «Європейська солідарність», проте посів лише четверте місце.

У березні 2020 року він повертається до роботи в онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради, на цей раз – на посаду виконувача обов’язків директора. Наприкінці квітня один із пацієнтів закладу поскаржився до НСЗУ, що йому довелося сплачувати за послуги, які згідно із контрактом онкоцентру зі Службою здоров’я мали надаватися безкоштовно.

«На території державного закладу, яким він [Яриніч] наразі керує, вже давно знаходиться приватне підприємство, що надає послуги пацієнтам за гроші. Лікарі державного онкоцентру виписують направлення на процедури МРТ чи КТ до цього приватного закладу», – розповідає Радіо Свобода Ірина Литовченко, екскерівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ.

Сам Яриніч у коментарі Радіо Свобода запевнив, що така скарга надійшла лише від одного пацієнта, який до того лікувався і отримував безкоштовні медичні послуги в онкодиспансері, а також в Національному інституті раку. За його словами, автору скарги довелося заплатити лише за послуги діагностики КТ, яку провести в обласному онкодиспансері неможливо.

Пацієнт мав право самостійно вирішити, в який заклад звернутися. Необов’язково у той, куди його направили ми

Яриніч підтвердив, що на території онкодиспансеру, де він виконує обов’язки директора, розташований приватний заклад, де є сканер для КТ. На запитання, чи направляли цю людину саме туди, Яриніч відповів: «Пацієнт мав право самостійно вирішити, в який заклад звернутися. Необов’язково у той, куди його направили ми».

Що передувало призначенню?

Кандидатуру Яриніча обрали без повноцінного конкурсу, адже в законі про зміни до держбюджету 2020 року депутати дозволили на час карантину призначати топ-чиновників шляхом укладання контрактів. Тобто, без конкурсу.

Натомість, з кожним із претендентів міністр Степанов провів онлайн-співбесіди минулого тижня. На них він усім кандидатам ставив однакові запитання, співбесіди тривали не більше від 30 хвилин, а про час їх проведення деяких кандидатів повідомили менш ніж за добу.

Така процедура вельми відрізняється від конкурсу, який проводили на посаду до карантину. Зокрема, у січні 2020-го було обрано трьох фіналістів на посаду голови НСЗУ. Проте у травні Максим Степанов заявив, що відхилив усі три кандидатури, тому застосували метод півгодинних співбесід через Zoom.

«Той конкурс був значно складнішим, він складався з трьох етапів відбору. Спочатку перевірялися знання законодавства, англійської мови, а також було тестування на логічне мислення. Більше того, була співбесіда з комісією, яка складається з кількох людей, і потім заключне інтерв’ю з міністром. Якщо говорити про нинішній відбір, то тут все дуже просто: якщо ваші документи відповідають формальним ознакам, їх приймають, і міністр сам ухвалює рішення, допускати вас чи ні», – раніше розповіла нинішня заступниця глави НСЗУ Наталія Рябцева.

Відразу, як результати минулого конкурсу Степанов відхилив, НСЗУ направила звернення до президента, Кабміну і Верховної Ради із вимогою провести прозорий конкурс і не допустити позаконкурсного заміщення керівника служби.

«Оскільки зараз вже повноцінно відновлено навчання у дошкільних закладах, скоро буде відбуватися ЗНО для випускників, абсолютно нелогічною виглядає ця карантинна процедура добору на посаду голови НСЗУ. Цілком можна було відновити роботу атестаційного центру НАДС (Національне агентство України з питань державної служби) та провести повноцінний конкурс», – зауважує Ірина Литовченко.

Костянтин Яриніч вважає, що відбір проходив саме у форматі онлайн-співбесід, бо інакше його організувати під час карантину було неможливо.

Як коментують призначення?

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що одразу після завершення карантину має пройти повноцінний конкурс, а обрана кандидатура (яку Степанов поки не називає) пробуде на посаді лише тимчасово. Сам відбір міністр називає прозорим, адже записи всіх співбесід зараз доступні онлайн.

Міністр не слухав кандидатів, займався паралельно своїми справами. І абсолютно інакше виглядає співбесіда із Яринічем

Ірина Литовченко також брала участь у відборі. Вона вважає, що оцінити компетентність кандидатів таким чином було неможливо.

«Процес відбору мав дуже формальний характер, як це можна побачити із оприлюднених відео. Міністр відверто не слухав кандидатів, просто займався паралельно своїми справами, не задавав уточнюючих питань, не цікавився відповідями. І абсолютно інакше виглядає його співбесіда із Костянтином Яринічем», – каже вона.

На думку юристів НСЗУ, Костянтин Яриніч не відповідає критеріям відбору, адже він не має трьох років відповідного досвіду роботи на державній службі. У коментарі Радіо Свобода Яриніч із цим твердженням не погодився: «Я відповідаю критерію, адже був депутатом обласної ради».

«Депутат місцевої ради – це не керівна посада в органі місцевого самоврядування, це виборна посада, покликана представляти інтереси територіальної громади. Але аж ніяк не керувати структурним підрозділом, як того вимагає оголошення [про відбір]», – каже Ірина Литовченко.

За її словами, у випадку, якщо Яриніча таки призначать на посаду, НСЗУ оскаржуватиме рішення в суді.

Як кажуть джерела Радіо Свобода, призначення Яриніча ще не погодили в Офісі президента, але його вже бачили у МОЗ у вівторок, 9 червня. Тож призначення імовірно відбудеться найближчими днями.