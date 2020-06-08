МОЗ: Степанов визначився з кандидатурою керівника НСЗУ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що добір кандидатів на посаду голови Національної служби здоров’я завершений.

«МОЗ провів співбесіди з усіма охочими і дякує всім, хто подав свої документи і взяв участь у співбесідах. Міністр визначився з кандидатурою претендента, дані цієї людини буде передано в Кабмін, і після всіх погоджувальних процедур ця особа може бути призначена на посаду. На офіційному ютуб-каналі НАДС, як і передбачено законодавством, викладені записи всіх співбесід з усіма кандидатами», – повідомили у МОЗ 8 червня за підсумками брифінгу Максима Степанова.

Співбесіди з кандидатами на посаду голови НСЗУ відбувалися минулого тижня.

У листопаді 2019 року тодішній голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади через «дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я».

Від 4 грудня тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НСЗУ стала Оксана Мовчан.

Національну службу здоров’​я України утворили 27 грудня 2017 року. Серед її завдань – ​укладання договорів із медичними закладами та закупівля в них послуг для обслуговування населення.