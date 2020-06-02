Степанов: троє кандидатів на посаду голови НСЗУ відмовилися від участі в конкурсі

Троє кандидатів на посаду голови Національної служби здоров’я України відмовилися від участі в конкурсі, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Сьогодні я буду проводити співбесіду на голову Національної служби здоров’я України. Інтерв’ю було запропоноване всім 17 кандидатам, яких відібрала відповідна кадрова служба з усієї кількості людей, які подали документи… Із 17 кандидатів станом на восьму годину підтвердили участь дев’ять людей, відмовилися від участі троє, звернулися з проханням щодо зміни часу співбесіди чотири людини. Одна людина не надала будь-якої відповіді», – сказав Степанов.

Він розповів, що співбесіди з усіма кандидатами будуть проводити дистанційно в режимі відеоконференції за допомогою платформи ZOOM згідно зі сформованим графіком.

«Чому я так ретельно описую весь цей наш процес? Тому що ще раз хочу наголосити, що ми хочемо його провести максимально прозоро, щоб не було жодного запитання в жодної людини, яка цікавиться саме цим конкурсом. Усі без винятку співбесіди будуть записані й відразу після проведення всього конкурсу ці записи будуть оприлюднені», – заявив Степанов.

Міністр запевнив, що для нього «важливо не прізвище людини, яка очолить Національну службу здоров’я України», а її ефективність. Він очікує, що новий менеджер «наведе там порядок» і виправить помилки, які були допущені раніше.

Напередодні член Європейського парламенту, співголова парламентської делегації ЄС-Україна Віола фон Крамон висловила побоювання, що «прозорість та чесність – це не ті критерії», якими керується Степанов.

Вона нагадала, що один із кандидатів на посаду Ірина Литовченко повідомила, що співбесіди розпочнуться о 14:00 та триватимуть по 30 хвилин.

«Кандидати будуть запрошені в алфавітному порядку. Враховуючи, що співбесіда з пані Литовченко запланована на 18:20, проста арифметика дозволяє припустити, що інтерв’ю з усіма кандидатами триватиме до опівночі. Чому Міністерство проводить цей марафон співбесід опівночі, коли майбутнє такої життєво важливої установи як НСЗУ стоїть на карті?» – дивується фон Крамен.

У листопаді 2019 року тодішній голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади через «дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я».

Від 4 грудня тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НСЗУ стала Оксана Мовчан.

Національну службу здоров’​я України утворили 27 грудня 2017 року. Серед її завдань – ​укладання договорів із медичними закладами та закупівля в них послуг для обслуговування населення.