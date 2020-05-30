Головний санлікар виклав план, як уникнути зростання захворюваності на COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як в уряді планують уникнути зростання захворюваності на COVID-19.

«Якщо ми будемо дотримуватися прописаних протиепідеміологічних норм, в принципі зростання не повинне відбутися. Якщо будуть свідомо порушуватися всі ці прописані норми, може бути зростання випадків коронавірусної інфекції», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

За його словами, в перебігу подальших послаблень карантинних обмежень в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що саме може призводити до стрімкого зростання. «Бо ми у щоденному аналізі показуємо, хто і де, в якому регіоні що дозволив відкрити, ставимо галочку і відслідковуємо, що може бути на п’ятий, сьомий день, десятий день. Тоді ретроспективно подивимося, як та чи інша сфера економіки могла повпливати на зростання випадків коронавірусної хвороби», – сказав Ляшко.

На його думку, послаблення, що стосуються роботи метро чи відкриття крамниць у торговельно-розважальних центрах, не мають призвести до зростання захворюваності.

«Дозволяють відкривати магазини у торговельно-розважальних центрах при умові дотримання протиепідеміологічних норм. У країні це дозволили зробити ще з 11 травня. Певні регіони, області вибрали рішення і продовжили термін обмеження у торговельно-розважальних центрах, і тільки зараз будуть розпочинати», – додав Ляшко.

Нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 людей, одужали 9 311.