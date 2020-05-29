Віктор Ляшко розповів про іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час можливої другої хвилі

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляє, що на випадок можливої другої хвилі коронавірусної епідемії українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом, щоб уникнути нового тотального карантину.

Як сказав він 28 травня в ефірі «Прямого» телеканалу, наразі ніхто не знає, чи буде ця друга хвиля. Але він наголосив: Україні слід готуватися до можливої другої хвилі коронавірусної епідемії, тому що вона може піти за сценарієм грипу і грипоподібних захворювань.

«Ми повинні готувати систему охорони здоров’я до цього, щоб не впроваджувати тотальний карантин. Ми в перший раз заходили в тотальний карантин, зараз ми поступово послаблюємо заходи. Інші країни по-інакшому заходили в карантин і по-інакшому можуть виходити з нього. Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім інакшу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля», – зазначив Ляшко.

У чому може полягати така інша стратегія, він не уточнив.

Ляшко також додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб вірус грипу і коронавірус не циркулювали разом. За словами Ляшка, навесні завдяки суворому карантинові вдалося уникнути й епідемії грипу і грипоподібних захворювань і загалом усіх крапельних інфекцій.

Станом на ранок 29 травня в Україні зареєстровано 22 811 випадків інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 679 людей, одужали 8 934.