Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію

Міністерство охорони здоров’я України направило комісію на Харківщину, де в обласній інфекційній лікарні коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили в 27 лікарів, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра охорони здоров’я – головний санлікар України Віктор Ляшко.

«Питання в тому, що такий сигнал був отриманий, міністр охорони здоров’я спілкувався з головою ОДА, там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, міністр охорони здоров’я сформував комісію і направив до Харківської області. Вона ще раз перевірить всі факти на місці. Вони підготують довідку, тоді вже за результатами цієї інформації, яку ми отримаємо від представників МОЗ, що були безпосередньо на місці, ми проінформуємо додатково», – сказав Ляшко.

За його словами, комісія працює в Харкові два дні.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що близько 20% тих, хто заразився коронавірусом в Україні, становлять лікарі.

Повністю інтерв’ю з Віктором Ляшком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 30 травня о 18:00.