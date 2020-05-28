Після критики Супрун Ляшко пояснив, чому уряд виділив гроші нереформованим закладам охорони здоров’я

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санлікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, чому Київський центр мікрохірургії ока та Київський центр репродуктивної та перинатальної медицини отримали фінансування, хоча не були реформовані.

«Деяким закладам охорони здоров’я гроші також були виділені в рамках субвенції, яка вже розійшлася по областях, була передана закладам охорони здоров’я. Є перехідний період, дехто не встиг із тих чи інших причин. Питання в тому, що медики в цих закладах продовжують надавати медичну допомогу, рятують життя українців, тому залишати їх без заробітної плати все-таки неправильно. Тому треба виділити гроші й оплатити працю медичного працівника і паралельним процесом розбиратися, що відбулося, чому так відбулося, і хто винен – чи Національна служба здоров’я, чи сам керівник закладу», – сказав Віктор Ляшко.

27 травня ексміністр охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що Кабінет міністрів України вирішив «повністю нівелювати принципи справедливого та чесного розподілу коштів на медичну допомогу ухваленням змін до постанови №391, якими і легітимізував можливість вирішення питань шляхом «телефонного права».

«Виявляється, цим лікарням автономізуватися і виконувати вимоги не треба, бо гроші можна отримати просто так, якщо мати «особисті» зв’язки в Міністерстві охорони здоров’я України», – додала Супрун.

1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, повинні працювати за принципом «гроші за пацієнтом».

4 травня президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ доопрацювати медичну реформу.

Наступного дня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що його відомство збирається виправляти помилки планування медреформи. Він заявив, що «медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень – усе це через дефіцит фінансування».

За його словами, дефіцит фінансування спостерігається у 984 лікарнях із 1747.

Повністю інтерв’ю з Віктором Ляшком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 30 травня о 18:00.