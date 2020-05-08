Супрун пояснила, чому після медреформи деякі лікарні отримають менше коштів

Міністерство охорони здоров’я України не пояснює, що очікувало б на пацієнтів, якби в медичній системі «залишили все, як було», заявила колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

Вона навела «простий приклад, що зараз відбувається у новій системі фінансування охорони здоров’я, і чому ці зміни не можна повертати назад». На основі цього прикладу ексочільниця МОЗ пояснила, чому деякі медичні установи отримають менше коштів у зв’язку з медичною реформою.

«Є лікарня «А» на 200 ліжок. У ній за рік лікують умовно 4 тисячі пацієнтів, є все необхідне обладнання (КТ, ангіограф) та кваліфіковані фахівці для надання якісних медичних послуг пацієнтам. Є лікарня «Б», у ній також 200 ліжок. У ній за рік лікують 400 пацієнтів. Тут немає необхідного обладнання (КТ, ангіограф), бракує кваліфікованого персоналу. За медичною субвенцією вони отримують фактично однакову кількість грошей. Чи це справедливо? Ні», – додала Супрун.

За її словами, суть трансформації – змінити систему фінансування охорони здоров’я, щоб пацієнт отримував безоплатну, безпечну і якісну меддопомогу, а кошти платників податків використовувались ефективно і «йшли за пацієнтом» в ті медзаклади та до тих лікарів, яких обирає сам пацієнт.

Вона наголосила, що в новій системі лікарня «Б» отримає менше коштів «саме через свою неспроможність надавати якісні медичні послуги».

«Це не означає, що такі лікарні закриваються. Це означає, що вони мають провести додаткову роботу, яку лікарні «А» розпочали ще кілька років тому! 226 закладів отримають менше, ніж 50% торішньої субвенції. При цьому виділено додаткове фінансування у 900 млн грн як медична субвенція, і ці гроші перерозподілені між такими неспроможними лікарнями, щоб допомогти їм інвестувати у свою спроможність», – заявила Супрун.

1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, повинні працювати за принципом «гроші за пацієнтом».

4 травня президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ доопрацювати медичну реформу.

Наступного дня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що його відомство збирається виправляти помилки планування медреформи. Він заявив, що «медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень – усе це через дефіцит фінансування».

За його словами, дефіцит фінансування спостерігається у 984 лікарнях із 1747.