Керівника лабораторного центру в Дніпрі усунули від роботи через «порушення певних алгоритмів тестування» на коронавірус – Ляшко

Керівника лабораторного центру в Дніпрі усунули від роботи через «порушення певних алгоритмів тестування» на коронавірус. Про це у вівторок на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санлікар України Віктор Ляшко.

«За результатами цієї перевірки були встановлені порушення певних алгоритмів тестування в певні дні в лабораторному центрі. Було ухвалене рішення про відсторонення від роботи керівника лабораторного центру і справа передана до правоохоронних органів», – зазначив Ляшко.

За його словами, ті дні, коли у центрі тривала перевірка, були виключені зі статистики, за якою розраховувався показник кількості здійснених тестів за 7 днів на 100 тисяч населення області. Цим він пояснив ситуацію з перерахунком даних щодо готовності Дніпропетровщини до послаблення карантину.

Станом на ранок 22 травня Дніпропетровщина в списку МОЗ була позначена як така, що не готова до послаблення карантину, але ввечері навпроти області вже з’явилась «галочка» готовності.

Про усунення з роботи керівника лабораторного центру в Дніпрі стало відомо у понеділок. У самому центрі це відмовились коментувати.

За даними ОДА, за останню добу на Дніпропетровщині коронавірусну інфекцію зафіксували у 20 людей. Одна людина померла.