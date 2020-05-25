Керівника Дніпропетровського лабораторного центру звільнили через підозру у спотворенні результатів ПЛР-тестів

Керівника Дніпропетровського лабораторного центру МОЗ України Олександра Штепу звільнили з посади, призначивши замість нього Інну Похмурко. Інформацію про зміну керівництва Радіо Свобода підтвердила речниця обласної ради Ганна Рибченко

За інформацією облради, у лабораторному центрі працювали комісії профільного міністерства та правоохоронних органів, які перевіряли його роботу.

«Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID», – йдеться в повідомленні облради.

Раніше голова облради Святослав Олійник заявив, що ставить під сумнів дані досліджень на коронавірусну інфекцію, які робить обласний лабораторний центр.

«Або це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки – наразі це встановлюють усі компетентні органи. Нарешті, всі потребують відповіді, чим насправді хворіють люди, в яких немає симптомів, та чи хворіють вони взагалі», – заявив він.

Тоді ж у міській комісії з питань техногенної безпеки заявили, що через заблокованість роботи центру у зв’язку з перевіркою заручниками стали жителі Дніпра: «статистика тестувань на COVID-19 штучно просіла» і не відповідала критеріям МОЗ для пом’якшення карантину.

В обласному лабораторному центрі від коментарів відмовилися.

Радіо Свобода звернулося з інформаційним запитом до МОЗ. Там повідомили, що впродовж тижня коментар зможе надати головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко.

Станом на вечір 22 травня Дніпропетровщина в списку МОЗ була позначена як така, що готова до послаблення карантину. Станом на ранок 25 травня у таблиці МОЗ навпроти області стоїть позначка про неготовність.