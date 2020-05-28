Усунутий директор лабораторного центру в Дніпрі заявляє про тиск на персонал

На персонал Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ у Дніпрі тиснуть через виявлення коронавірусу в посадовців обласної влади, заявив 28 травня усунутий від роботи директор обласного лабораторного центру Олександр Штепа, коментуючи перевірку центру.

За його словами, у лабораторії центру було виявлено 23 позитивні результати аналізів на коронавірус співробітників облради й обласної адміністрації. Аналізи посадовців потім зробили в лабораторії лікарні Мечникова, там вони були негативні, повідомив Штепа.

Після цього в центрі розпочалися перевірки, і його робота відбувалась в умовах тиску, сказав він.

«Звертаюсь до ЗМІ, до громадських організацій – захистити працівників лабораторії. У ході цієї перевірки у нас звільнився вірусолог, бо він зрозумів, що так працювати неможливо. Хто ж тоді буде виконувати безкоштовні дослідження для громадян області? Чому це сьогодні такий тиск шалений на лабораторний центр? Що він такого зробив?» – зазначив відсторонений керівник центру.

Він також поінформував, що проби, зроблені в центрі, були перевірені в референс-лабораторії Києва: там із 23 позитивних проб шість були підтверджені як позитивні та 17 як умовно позитивні.

У Дніпропетровській облраді та ОДА 28 травня прокоментувати заяву Штепи на прохання Радіо Свобода відмовились. В облраді, зокрема, послались на відсутність керівництва.

Раніше, 7 травня, голова ОДА Олександр Бондаренко заявляв, що один співробітник ОДА інфікований коронавірусом, а ще півсотні очікують на результати досліджень.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я – головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що керівника лабораторного центру в Дніпрі усунули від роботи через «порушення певних алгоритмів тестування» на коронавірус. «Було ухвалене рішення про відсторонення від роботи керівника лабораторного центру і справа передана до правоохоронних органів», – сказав Віктор Ляшко.

Про усунення з роботи керівника лабораторного центру в Дніпрі стало відомо минулого тижня. У самому центрі це тоді відмовились коментувати.