У посольстві США наголосили на важливості «незалежної й професійної» НСЗУ

У посольстві США в Україні наголошують на важливості того, щоб Національна служба здоров’я України залишалася незалежною і професійною.

«Незалежна і професійна Національна служба здоров’я України має вирішальне значення в забезпеченні доступу українців до сучасної й ефективної медицини. Ми готові продовжувати партнерство з урядом України для зміцнення незалежності таких інститутів, як НСЗУ, ми також працюємо спільно в боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

22 травня уряд оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ, який спочатку мав завершитися 25 травня, але прийом документів продовжили на два дні, до 27 травня.

У листопаді минулого року тодішній голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади через «дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я».

Від 4 грудня тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НСЗУ стала Оксана Мовчан.

Національну службу здоров’​я України утворили 27 грудня 2017 року. Серед її завдань – ​укладання договорів із медичними закладами та закупівля в них послуг для обслуговування населення. У березні 2018 року головою НСЗУ призначили Олега Петренка. У Міністерстві юстиції службу зареєстрували 30 березня 2018 року.