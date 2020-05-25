МОЗ на два дні продовжив конкурс на посаду голови НСЗУ

Міністерство охорони здоров’я України продовжило добір кандидатів на посаду голови Національної служби здоров’я до 27 травня. Як заявили в уряді, таким чином відомство дає змогу долучитися до конкурсу більшій кількості претендентів.

«Рішенням уряду був оголошений добір на посаду голови Національної служби здоров’я України починаючи з 22 травня, а кінцевий термін прийняття документів спливає сьогодні о 18 годині. Але ми отримали відповідні прохання від людей, які не встигають подати документи, тому ми продовжили кінцевий термін до середи, 27 травня. Таке продовження дозволено законодавством», – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, НСЗУ відіграє важливу роль у реформуванні системи охорони здоров’я, оскільки всі кошти на фінансування лікарень і медиків ідуть саме через контракти, укладені НСЗУ.

«Це посада державного службовця категорії «А». Тому всі охочі, які мають відповідний досвід, відповідають вимогам і вважають, що вони здатні керувати такою установою – будь ласка, можете подавати документи», – сказав міністр.

У листопаді минулого року тодішній голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади через «дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я».

Від 4 грудня тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НСЗУ стала Оксана Мовчан.

Національну службу здоров’​я України утворили 27 грудня 2017 року. Серед її завдань – ​укладання договорів із медичними закладами та закупівля в них послуг для обслуговування населення. У березні 2018 року головою НСЗУ призначили Олега Петренка. У Міністерстві юстиції службу зареєстрували 30 березня 2018 року.