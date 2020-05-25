Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 травня 2020, Київ 19:23
Новини | Політика

МОЗ на два дні продовжив конкурс на посаду голови НСЗУ

«Ми отримали відповідні прохання від людей, які не встигають подати документи, тому ми продовжили кінцевий термін до середи, 27 травня», – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов

Міністерство охорони здоров’я України продовжило добір кандидатів на посаду голови Національної служби здоров’я до 27 травня. Як заявили в уряді, таким чином відомство дає змогу долучитися до конкурсу більшій кількості претендентів.

«Рішенням уряду був оголошений добір на посаду голови Національної служби здоров’я України починаючи з 22 травня, а кінцевий термін прийняття документів спливає сьогодні о 18 годині. Але ми отримали відповідні прохання від людей, які не встигають подати документи, тому ми продовжили кінцевий термін до середи, 27 травня. Таке продовження дозволено законодавством», – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, НСЗУ відіграє важливу роль у реформуванні системи охорони здоров’я, оскільки всі кошти на фінансування лікарень і медиків ідуть саме через контракти, укладені НСЗУ.

«Це посада державного службовця категорії «А». Тому всі охочі, які мають відповідний досвід, відповідають вимогам і вважають, що вони здатні керувати такою установою – будь ласка, можете подавати документи», – сказав міністр.

У листопаді минулого року тодішній голова НСЗУ Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади через «дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я».

Від 4 грудня тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НСЗУ стала Оксана Мовчан.

Національну службу здоров’​я України утворили 27 грудня 2017 року. Серед її завдань – ​укладання договорів із медичними закладами та закупівля в них послуг для обслуговування населення. У березні 2018 року головою НСЗУ призначили Олега Петренка. У Міністерстві юстиції службу зареєстрували 30 березня 2018 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG