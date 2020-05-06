«Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки», – заявив президент України Володимир Зеленський про медичну реформу. Він каже, що її не згортатимуть, а лише покращать.

Міністерство охорони здоров’я вирішило «суттєво змінити медичну реформу, враховуючи реалії». Натомість народний депутат Ольга Стефанишина 5 травня повідомила, посилаючись на МОЗ, що жодні постанови про скасування медреформи не винесуть на розгляд уряду, поки документи не розглянуть народні депутати.

А як ставляться лікарі до медреформи та розмов про її скасування?

Володимир Романчук, генеральний директор «Прикарпатського клінічного онкологічного центру», м. Івано-Франківськ

– До медичної реформиставлюся позитивно. Чому? Перше: я підвищив заробітну плату людям. Це є дуже позитивний момент. Друге: на закупівлю медикаментів якщо в мене було у 2018 році 2 мільйони гривень, то тепер –17 мільйонів 100 тисяч. І я маю резерви ще добавити.

Я двома руками – за реформу!



Тому я двома руками – за реформу!

А те, що комусь не вистачає коштів, не зробили реформи, не підписали контракт, пакети і так далі, психіатрія там, чи дерматовенерологія, чи фтизіатрія, – треба їм допомогти. Але за свої служби я кажу лише позитив.

– Які прогнозуєте наслідки, якщо реформу скасують?

Субвенція не покриє ті моменти, які зараз покриває Національна служба здоров’я



– Погані. Тому що субвенція не покриє ті моменти, які зараз покриває Національна служба здоров’я. Негативно.

Надія Шейченко, в.о. директора інфекційної лікарні, Донецька область, місто Костянтинівка

– Поки що одні мінуси. Дуже витратний був сам процес переходу до цієї системи роботи. Вимагалася маса заходів, дуже дорогих, для лікарні. Це було в якійсь мірі нам не під силу. Зрозуміло, що нас підтримував департамент охорони здоров’я Донецької ОДА.

Ми вклали великі гроші, щоби підключитися до системи, щоби перевести на інший рівень лікувальний заклад, провести оцінку майна, – це було море усіляких витрат.

А зараз ми вже перейшли на фінансування НСЗУ, і ми хочемо оцінити свої сили та можливості. Для цього ми маємо вносити усі випадки захворювань відповідним чином, навчитися з цим працювати. Уже другий місяць, як ми підключилися до НСЗУ, – і ми не можемо занести показники нашої діяльності та результати через недосконалість самої програми. Програма не працює по сьогодні.

Шукати користь від реформи я не знаю, де. А ось витрати просто були неймовірні



НСЗУ звинувачує МІСи (медичні інформаційні системи передачі даних – ред.), МІСи кажуть, що вони свою частину роботи виконують, а НСЗУ не приймає цю інформацію. Тому ми взагалі не можемо оцінити, які гроші нам може заплатити НСЗУ, які випадки захворювань вони візьмуть до оплати, – ми взагалі у цьому не орієнтуємося. Тому шукати користь від реформи я не знаю, де. А ось витрати просто були неймовірні. Ми могли багато зробити за ці гроші того, що потрібне лікувальному закладу. Тому у цьому вигляді реформа поки що не працює.

А якщо вона запрацює – будемо дивитися, що з цього вийде.

Що мене дивує: НСЗУ каже, що купуватиме послуги лікування хворих, а за ваші коридори ми платити не будемо. Утримувати заклад ви маєте самі.

Коридори і палати – це не остання справа в лікуванні хворих



По-перше, на які гроші? По-друге, коридори і палати – це не остання справа в лікуванні хворих. Я розумію, що реформа – щоби лікарні виглядали не так, як зараз показують по телевізору ці зруйновані інфекційні лікарні. Це має бути комфортабельний заклад зі звичайними, людськими умовами для хворих, що їх зараз немає.

Якщо НСЗУ це не включає до своєї оплати, то хто за це платитиме?



Якщо НСЗУ це не включає до своєї оплати, то хто за це платитиме? Адже утримування будівель і споруд – дуже дороге. І це теж бере участь у лікуванні і має одне з перших значень.

Світлана Шабаліна, головний лікар Центру первинної медичної допомоги міста Бахмута

Це катастрофа, це як ми почали замінювати сантехніку, у нас вже розібрані труби, і процес триває, а ми кажемо: все, назад! Все, як є, все так тепер і буде.

За що покарали людей, які хотіли лікуватися там, де це роблять ефективно і якісно? Ми їх назад кинули в те місце, де вони будуть прив’язані до місцевості, до своєї районної чи сільської лікарні



Не можна було взагалі судити по одному місяцю реформу. За що покарали людей, які хотіли би досягнути кращих стандартів і критеріїв, і лікуватися там, де це роблять ефективно і якісно? Ми їх назад кинули в те місце, де вони будуть прив’язані до місцевості, до своєї районної чи сільської лікарні. І ті ж самі витрати «до кишень» підуть. Тобто, нічого не зміниться, стане ще гірше.

Для того, щоби спекти хліб, не можна відчути результат на етапі опари (рідке тісто – ред.) чи розміщення продуктів на столі. Це не пахне хлібом. Хліб пахне, коли його спекли, а ще краще, – коли його надломили.

Мені реформа дала багато. По-перше, поваги якоїсь до професії. Лікарі, які почали працювати з пацієнтами, з клієнтами нашими, змінили своє мислення. У нас зовсім інші цілі з’явилися. Ми нарешті побачили нашого пацієнта як нашого друга, ми на рівних почали з ним спілкуватися.

Будь-який медпрацівник почав відчувати себе інакше. І гроші – це не найголовніше.

І заробітні плати ми отримали великі – не у перший місяць, а з часом



Хоча і заробітні плати ми отримали великі – не у перший місяць, а з часом. Ми купували обладнання, ми навчалися. І тільки потім ми стали отримувати заробітні плати такі. Це кропітка довга праця.

Чесно кажучи, з цими поверненнями, відкатами назад губиться довіра медичної спільноти до МОЗу, уряду. Довіра й так була надтонкою. А тепер, коли ми можемо законно згорнути назад, з нами теж так можна буде вчинити?

Те, що ми випірнули з цієї сірої понурості, – нас знову можна запихнути туди?

Недовіра якась зростає. Як я маю своїм співробітникам сказати: хлопці, все змінюється. Ми знову ніхто, і звати нас ніяк. І знову у нас все по-старому.

Як можна нашим пацієнтам, клієнтам про цесказати: народ, приходьте, сидіть у натовпі у черзі, а лікар вас прийме, можливо, колись?

Костянтин Коробов, директор Турківської центральної районної лікарні, Львівська область, село Завадівка

Нам виплатили до кінця року ту кількість грошей, щоб ми були повністю забезпечені



Покращилося становище нашої лікарні в плані фінансування. На сьогоднішній день, враховуючи те, що ми фінансуємося за показниками 2019 року, нам виплатили до кінця року ту кількість грошей, щоб ми були повністю забезпечені.

Наступний етап медреформи має запрацювати з 1 червня, нас будуть фінансувати 60 на 40. 60 фінансують по субвенції, що було раніше. І 40 відсотків маємо ми заробити самі. А ми можемо заробити і більше 40 відсотків.

Бажано, щоб реформа працювала далі, щоб ми мали можливість заробляти кошти самі. І ми би мали можливість підвищити заробітну плату своїм працівникам. Покращувати матеріально-технічну базу, закуповувати нове обладнання, – можливість буде тоді, коли ми почнемо заробляти кошти по пакетах, коли збільшиться фінансування у нас. Ми тоді зможемо видавати і премії, і придбати якесь обладнання, автотранспорт, господарювати, одним словом, самі. Чого ми до цього часу не могли робити.

А що буде далі, як держава, президент і Кабінет міністрів будуть реагувати на ці зміни, – я не знаю. Може, в них є інше бачення. Ми готові співпрацювати з владою завжди.

Василь Циган, сімейний лікар, Київ

– З того, що я читав, її не збираються відміняти, її збираються трошки змінити і посунути строки запуску етапів.

На первинній ланці ті плюси, які я бачу у себе в амбулаторії – це чітка реєстрація в базі даних пацієнтів та лікаря, пацієнти закріплені за лікарем. Друге – це прийом по запису, і люди можуть записуватися самі, і немає черг.

Мої пацієнти стали більш відповідальні. Вони розуміють, що треба закріпитися, треба записатися, і якщо не закріпишся за лікарем, то не отримаєш повний пакет медичних послуг. Мені легше працювати завдяки цьому.

Другий етап – це вже реформування спеціалізованої допомоги: вузькі спеціалісти і різні консультативні центри. Я сподіваюся, що так і буде. Направлення на консультацію дає сімейний лікар, а пацієнт сам обирає, де йому проконсультуватися, в якому діагностичному центрі. Всі ці центри мають укласти договір з Національною службою для оплати консультацій. А пацієнт сам обирає собі спеціаліста.

Це більша свобода дій пацієнта на другій ланці спеціалізованої допомоги, йому не треба прописувати в направленні, до якого саме лікаря він має йти



Хороший спеціаліст заробляє більше, бо до нього йдуть люди з направленнями, а спеціаліст, якому треба підучитися, відповідно, заробляє менше. Все ж таки, це більша свобода дій пацієнта на другій ланці спеціалізованої допомоги, йому не треба прописувати в направленні, до якого сааме лікаря він має йти.

Очікую підвищення кваліфікації вузьких спеціалістів внаслідок реформи, бо їм буде вигідно бути хорошими лікарями



Тож я очікую підвищення кваліфікації вузьких спеціалістів внаслідок реформи, бо їм буде вигідно бути хорошими лікарями. Так само, як зараз вигідно бути хорошим сімейним лікарем, щоб люди зареєструвалися до тебе.

– Чи стало це матеріально вигідно?

– В сімейній медицині так, звичайно.

– А як лікарська спільнота реагує на відтермінування запуску 2 етапу реформи?

– Я спілкувався з програмістами, вони казали, що інформаційні системи ще не готові до кінця. Якщо на місяць-два перенесеться, то це одна справа. А якщо це затягнеться на роки, то відповідно і сімейна медицина не зможе нормально співпрацювати з діагностичними центрами. Ми ж все формуємо у базі даних: медичну картку заповнюєм, виписуємо направлення. А якщо вузькі спеціалісти і стаціонари ще до цього не готові, то куди з цим направленням піде пацієнт?

Якщо це затягнеться на роки, то в плані чіткої і безперебійної роботи це буде не дуже добре.

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