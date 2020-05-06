«Треба терміново виправляти помилки»: «слугам народу» розіслали тези по медичній реформі

Народні депутати з фракції «Слуга народу» отримали тези стосовно медичної реформи. Відповідний документ Радіо Свобода передали джерела в «Слузі народу». Ці тези депутати мають використовувати, зокрема, під час спілкування про медичну реформу з журналістами.

Одна з тез звучить так: «Ми не відмовляємось від медичної реформи. Тому що українська медицина в її нинішньому стані дійсно потребує змін. Але наше завдання, щоб внаслідок реформи українська система охорони здоров’я стала сучасною та ефективною. Щоб вона задовольняла потреби як пацієнтів, так і медиків. І щоб вона могла відповідати таким викликам сучасності, як пандемія коронавірусу».

В іншій тезі йдеться, що «основна мета реформи – доступ до кваліфікованої і безвідмовної медичної допомоги для всіх українців через правильний і зрозумілий маршрут пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованого рівня».

У документі йдеться, що нинішня медична реформа має «як плюси, так і мінуси».

«І наше завдання – зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб держава не втратила медиків і не відбулося масового закриття лікарень. Але нам потрібно комплексне державне рішення, нам потрібні нові підходи до системи охорони здоров’я. Ми не можемо допустити загибелі медичної галузі, яка означатиме втрату людських життів. До реформи треба терміново вносити корективи. У реформі треба терміново виправляти помилки», – зазначають автори тез для депутатів.

Повністю з документом можна ознайомитися ТУТ.

4 травня президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ доопрацювати медичну реформу. Наступного дня міністр охорони здоров’я заявив, що його відомство збирається виправляти помилки планування медреформи.