(Друкуємо мовою оригіналу)

Более месяца в оккупированном Луганске из-за карантина дети учатся дистанционно. Как проходит обучение в городе? Какие нововведения придумали в группировке «ЛНР»? И почему летом дети будут заниматься с репетиторами? Радио Донбасс.Реалии рассказала луганчанка Ирина.

– У меня двое детей: младший учиться в начальной школе, старшая заканчивает восьмой класс, поэтому мы на себе испытали все «прелести» дистанционного обучения.

В пятницу тетрадку относили в школу, оставляли вахтерам, заводили новую тетрадь на следующую неделю

Легче всего было, конечно же, с младшим. Сразу после каникул, которые закончились в марте, нам скинули задание на неделю. Главное условие – завести новую тетрадь, поделить ее приблизительно на равные части на все предметы и писать там все: и конспекты, и домашнее задание. В пятницу тетрадку относили в школу, оставляли вахтерам, заводили новую тетрадь на следующую неделю.

Но потом кто-то из родителей предложил просто фотографировать домашнее задание, отправлять на почту учителю – и все согласились. Так было легче, тем более, что к тому времени у нас ужесточили карантин.

«Домашку» делали, действительно, по всем предметам: от русского языка до физкультуры

«Домашку» делали, действительно, по всем предметам: от русского языка до физкультуры. Вот именно «физ-ра» была самой смешной «домашкой» в нашей семье. Тестирование было – прыжки в длину. Рисовали мелком в комнате разметку, снимали прыжки сына, потом монтировали, потому что видео должно было быть не больше трех минут, а у нас то шнурок развязался, то маме кто-то позвонил, то ребенок в туалет захотел, то молоко на кухне пыталось убежать. Было не до тестирования. Потом отправляли результат и видео прыжков учителю, нам сказали, что плохо видно разметку, куда именно прыгнул сын. Переснимали. Если в школе я физкультуру любила, то за время карантина возненавидела.

Стихи и песни учили и тоже записывали на видео, чтобы учитель видел, что правда учимся.

Сложнее было с русским, украинским и «миром вокруг нас». Каждый день садилась и с ребенком все учила, объясняла, выполняли домашнее задание, отправляли учителю, ждали ответа, получали исправленный вариант, переделывали.

Дети столько по времени даже в школе не учатся

У нас учитель задавал 1-2 упражнения на предмет. Если были ошибки, то просил сделать еще одно, чтобы исправиться и больше не допускать таких погрешностей. А у другого класса учитель задавал по 6-8 упражнений – и там родители просто выли. У нас обучение в день занимало 3-4 часа, у соседей – 7-8. Дети столько по времени даже в школе не учатся. А ведь у каждого родителя есть своя работа.

Никто не говорит, что родитель не должен заниматься ребенком, но я считаю, что и учитель должен как-то принимать участие в обучении. Нам учительница звонила раз в неделю и проверяла все знания по новому материалу за эти 7 дней, что-то исправляла, советовала искать видео-уроки в Youtube. Вроде и с пониманием относилась, и в тоже время учитесь сами, я в вас верю. Что-то типа: «Денег нет, но вы держитесь», только про школу и учебу.

Если у родителя с этим предметом проблемы, то ребенок просто теряет почти месяц знаний

Старшей совсем не повезло. 8-й класс – это геометрия, физика и химия. И если у родителя с этим предметом проблемы, то ребенок просто теряет почти месяц знаний. Где-то в середине апреля у нас на телевидении сказали, что будет онлайн-школа. Я думала, что это будет аналог украинского нововведения. Но за месяц карантина никто из учителей так и не порекомендовал нам эти онлайн-уроки, а мы сами на них ни разу не попали и даже не смогли найти информацию, а где ж их смотреть. Оказалось, что все это время они были на сайте так называемого «минобразования» «ЛНР». Но эти онлайн-уроки оказались «безумием».

Уроки по физике, химии и алгебре идут 10-14 минут. Что за это время поймут дети?

Во-первых, в Луганске и так почти все учителя – старшего возраста или вообще за год до пенсии. Они часто ведут свои уроки, просто читая конспекты. Никаких видеоконференций или Skype-уроков и т.п. в нашем классе никто не проводил. Тут можно понять, потому что не каждый учитель может свой урок адаптировать под видеоформат. Вот эти онлайн-уроки оказались либо просто презентацией, которую учителя проводят на открытых уроках – слайды меняются, а на фоне звучит голос, либо учитель решает одну-две задачи – и на этом тоже конец урока. Просто подумайте, уроки по физике, химии и алгебре идут 10-14 минут. Что за это время поймут дети?

Во-вторых, онлайн уроки появились спустя две недели после начала дистанционного обучения. Они не отвечают программе. Вчера на сайте появилась информация для четвертых классов, но младшая школа уже с 30 апреля – на каникулах летних. Все! Учеба закончилась! Кому вы эти видеоролики делаете?

Количество просмотров 40-200 человек за урок – показатель того, что это нововведение людям не зашло

В-третьих, ощущение, что эти онлайн-уроки сделаны просто для того, чтобы «а у нас, как в Украине». Серьезной информативности они не несут. Сделаны для галочки. Да и количество просмотров 40-200 человек за урок – показатель того, что это нововведение людям не зашло.

У старшей – еще целый месяц обучения. И я понимаю, что на летних каникулах, когда закончиться карантин, мы будем заниматься с репетиторами, потому что очень много провалов. Самостоятельно не все темы удается вытянуть.

Грузят детей так, что у родителей «мозг кипит»

Многое зависит от учителя. Есть те, кто готовы постоянно быть на связи, и стараются помочь, есть – кто говорит, я работаю до 17.00, читайте материал. При этом грузят детей так, что у родителей «мозг кипит». Складывается ощущение, что им просто говорят: «валите «домашками», чтобы дети на улицу не выходили». А дети и так не выходят! Но материал не усваивается. Боюсь представить, что там у 9-го и 11-го классов.

Скорее всего, что все просто зависит от самих детей. Захочешь – найдешь все в Youtube. Не захочешь рыться – уровень образования, который идет дистанционно сейчас, просто ноль. Вот и получается, если хотите нормально знать: садятся, разбираются в теме мама и папа, потом объясняют все ребенку, потом вместе закрепляют знания.