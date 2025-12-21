Посланець Путіна назвав переговори з представниками США у Флориді «конструктивними»

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що Росія і Сполучені Штати ведуть у Флориді «конструктивні» переговори, які продовжаться 21 грудня.

«Дискусії йдуть конструктивно. Вони розпочалися раніше і ⁠продовжаться ⁠сьогодні, а ‌також триватимуть завтра», – сказав Дмитрієв журналістам 20 грудня в кулуарах переговорів поблизу Маямі.

Усі сторони, залучені до мирного процесу за посередництва США, регулярно посилалися на «прогрес» або робили інші подібні заяви, не надаючи подробиць переговорів.

Білий дім поки що зустріч не коментував.

Вашингтон, як планувалося, представляють посланець США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Державний секретар Марко Рубіо раніше заявив, що він може бути присутнім на переговорах, але подробиці не розголошувалися.

Трамп проводить вихідні у своїй резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, приблизно за 110 кілометрів на північ від Маямі, але не очікувалося, що він буде присутній на переговорах.

Як очікується, на зустрічі представники США нададуть Москві результати останнього раунду переговорів з Україною і Європою.

Перед переговорами з Росією американська сторона провела зустріч із секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом.

У результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму». На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли».

18 грудня він зауважив, що переговори, на його думку, «наближаються до чогось», але при цьому заявив, що «Україна має діяти швидко», тому що «коли вони занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку».