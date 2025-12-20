Виборів на окупованих Росією територіях не буде – Зеленський

Виборів на окупованих Росією територіях не буде, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент наголосив, що на неконтрольованих Україною територіях неможливо забезпечити чесний і демократичний виборчий процес. За його словами, Росія традиційно спочатку оголошує потрібний їй результат, а вже потім «підраховує голоси», що унеможливлює проведення реальних виборів.

«На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитися вибори. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитись – так, як це завжди робить Росія. Вона спочатку говорить про результат, навіть своїх внутрішніх виборів, а вже потім підраховує вже голоси», – зазначив Зеленський.

Говорячи про майбутні вибори в Україні загалом, президент зазначив, що ключовими залишаються два питання – безпека та законодавство. Він підкреслив, що під час війни зміни до законодавства теоретично можливі, однак саме питання безпеки є «визначальним і першочерговим».

Законодавство України забороняє проводити в країні вибори, зокрема президентські, під час воєнного стану. На тлі війни в Україні не проводили вибори до Верховної Ради, які мали відбутися у 2023 році, та вибори президента, які планувалися на 2024 рік. Російська влада та пропаганда через це поширюють тезу, нібито чинна влада в Україні нелегітимна.

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Politico 9 грудня, що «настав час» організувати вибори президента України. Зеленський того ж дня повідомив, що готовий протягом 60–90 днів провести вибори, якщо США та Європа гарантують безпеку. Лідер України також пропонував установити режим припинення вогню під час президентських виборів у країні.

Росія «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Про це на пресконференції в Москві 19 грудня заявив президент РФ Володимир Путін.

На його думку, для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни. Путін стверджує, що без виборів влада в Україні не може вважатися легітимною, і якби Київ хотів провести вибори за нинішніх умов, то зробив би це.

«Проте ми готові подумати над тим, щоб гарантувати безпеку при виборах в Україні, хоча б утриматися від ударів углиб територій у день голосування», – сказав Путін. Однак, на його думку, у цьому разі українці, які живуть у Росії, теж мають отримати можливість проголосувати.



