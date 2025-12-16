Доступність посилання

Політика

Нові люди президента: Зеленський повністю змінює оточення?

Народна депутатка Мар’яна Безугла (позафракційна) заблокувала парламентську трибуну: засідання ВР було недовгим, але напруженим – з криками і сутичками. Серед вимог Безуглої - відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

  • Це реалістична вимога?
  • Відставка Сирського можлива зараз?
  • Що думають про це військовослужбовці?
  • А про військову реформу?

Також у ВР продовжують обговорювати ймовірність президентських виборів: вони можливі?

Чи варто проводити вибори під час великої війни? Думки українців
Чи варто проводити вибори під час великої війни? Думки українців
відео Радіо Свобода

Перед тим президент США Дональд Трамп знову наголосив на цій необхідності, а президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий до виборів.

  • Які передумови?
  • Як вплинула відставка Андрія Єрмака з посади очільника Офісу президента на Зеленського?
  • Вони спілкуються?
  • Які ще кадрові рішення готуються?
  • Як це пов’язано з можливими виборами?

Днями в інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. Його коментарі пролунали на тлі мирних переговорів з Росією під проводом США, під час яких намагаються владнати розбіжності щодо контролю над східним регіоном України – Донбасом – та післявоєнних гарантій безпеки.

Конституція України забороняє вибори під час війни. 15 грудня президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Тим часом більшість українців виступає проти проведення національних виборів під час війни – про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого 15 грудня.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Проєкт Крим.Реалії

