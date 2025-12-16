Нові люди президента: Зеленський повністю змінює оточення?

Народна депутатка Мар’яна Безугла (позафракційна) заблокувала парламентську трибуну: засідання ВР було недовгим, але напруженим – з криками і сутичками. Серед вимог Безуглої - відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Це реалістична вимога?

Відставка Сирського можлива зараз?

Що думають про це військовослужбовці?

А про військову реформу?

Також у ВР продовжують обговорювати ймовірність президентських виборів: вони можливі?

Перед тим президент США Дональд Трамп знову наголосив на цій необхідності, а президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий до виборів.

Які передумови?

Як вплинула відставка Андрія Єрмака з посади очільника Офісу президента на Зеленського?

Вони спілкуються?

Які ще кадрові рішення готуються?

Як це пов’язано з можливими виборами?

Днями в інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. Його коментарі пролунали на тлі мирних переговорів з Росією під проводом США, під час яких намагаються владнати розбіжності щодо контролю над східним регіоном України – Донбасом – та післявоєнних гарантій безпеки.

Конституція України забороняє вибори під час війни. 15 грудня президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Тим часом більшість українців виступає проти проведення національних виборів під час війни – про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого 15 грудня.

