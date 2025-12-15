Доступність посилання

Більшість українців проти проведення виборів до повного завершення війни – опитування КМІС

Учасникам опитування поставили питання, чи вони б підтримали проведення виборів у разі припинення вогню та отримання Україною надійних гарантій безпеки
Більшість українців виступає проти проведення національних виборів під час війни – про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого 15 грудня.

Учасникам опитування поставили питання, чи вони б підтримали проведення виборів у разі припинення вогню та отримання Україною надійних гарантій безпеки – «більше зброї, миротворці з країни Європи».

За висновками соціологів, лише 9% українців вважають, що вибори потрібно проводити «вже зараз, до припинення вогню», У вересні цей показник становив 11%.

25% респондентів підтримали проведення виборів у разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки (у вересні таких було 22%).

Читайте також: Зеленський прокоментував можливість проведення виборів і запевнив, що «не тримається за крісло»

Водночас більшість – 57% – продовжує наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. КМІС зазначає, що у вересні цей відсоток становив 63%.

«Серед внутрішніх питань серед абсолютної більшості українців немає запиту на проведення національних виборів до завершення бойових дій. Довіра до В. Зеленського залишається високою і в очах українців він зберігає легітимність як Президент. Тому наполягання на виборах в Україні критично сприймається громадськістю і розцінюється як спроба послабити країну», – підсумував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Днями в інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Читайте також: «Путінська ідея». Хто замінить ЗСУ на фронті, якщо військові підуть на виборчі дільниці?

Після цього Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. Сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.

Чи варто проводити вибори під час великої війни? Думки українців
Чи варто проводити вибори під час великої війни? Думки українців
