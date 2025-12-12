«Якщо йдеться про привід для вимоги перемир’я, це не пройде» – у Кремлі не допускають припинення вогню в Україні



У Кремлі не допускають припинення вогню в Україні. Про це свідчить заява речника президента РФ Дмитра Пєскова щодо пропозиції українського президента Володимира Зеленського щодо референдуму стосовно питання територій.



«Якщо йдеться про те, щоб створити привід для вимоги перемир’я, перепочинку, паузи на фронті, то це не пройде», – сказав Пєсков в інтерв’ю Першому каналу.

Речник Путіна додав, що «тимчасовий перепочинок – це черговий обман, чергове затягування, запудрювання мозку», потрібен довгостроковий та гарантований мир.

Президент Зеленський напередодні під час спілкування з журналістами наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. «Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



