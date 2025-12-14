«Стоїмо там, де стоїмо»: президент пояснив, чому не погодився з компромісом США щодо Донбасу

«Справедливим і реалістичним» варіантом припинення вогню для України може бути принцип «стоїмо там, де стоїмо», повідомив під час спілкування з медіа глава держави Володимир Зеленський.

Президент зазначив, щоб варто, сторони залишились на нинішніх позиціях, а всі питання треба вирішувати дипломатичним шляхом. За його словами, саме така модель і є фактичним ceasefire, але Росія ставиться до неї негативно.

«На наш сигнал «стоїмо там, де стоїмо» росіяни відповідають, що Україна має вийти з Донбасу або вони його все одно окупують», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія активно поширює дезінформацію, зокрема щодо ситуації на фронті. Як приклад він навів заяви про нібито окупацію Куп’янська та оточення ЗСУ.

«Я нещодавно був у Куп’янську і показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку Росії дуже багато. Тому я давав сигнали нашим колегам з США, що не треба вірити у все, що говорить Росія», – зазначив глава держави.

Зеленський каже, що Росія намагається окупувати схід України не лише військовим, а й політико-дипломатичним шляхом, для того, щоб не витрачати сили.

«Тоді США сказали, давайте такий компроміс – російська армія не буде заходити на частини нашого Сходу, а ЗСУ вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо», – каже Зеленський.

Він вважає, що якщо українські війська повинні відходити, то аналогічно мають вчинити й сили РФ.

«Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів, то чому російські війська не мають відходити на таку ж відстань вглиб окупованих територій? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Але воно дуже сенситивне і дуже гаряче», – підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. «Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



