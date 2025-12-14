Доступність посилання

Новини | Політика

Зеленський прокоментував можливість проведення виборів і запевнив, що «не тримається за крісло»

DENMARK – Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy addresses a joint press conference with the Danish prime minister at the conclusion of the 7th meeting of the European Political Community (EPC) in Copenhagen, Denmark, 02 October 2025
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 14 грудня прокоментував можливість проведення виборів в Україні після відповідних заяв президента США Дональда Трампа.

«Були сигнали від США щодо можливості проведення виборів в Україні. Чи це сигнали тільки від США, чи це сигнали від російської сторони, не хочу зараз це коментувати. Найважливіша моя відповідь – я не тримаюсь за крісло, Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори. І сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо будуть так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів», – розповів глава держави.

Раніше, 10 грудня, президент США Дональд Трамп знову нагадав про вибори в Україні, заявивши, що Зеленському потрібно бути реалістом.

«Я думаю, він (Зеленський - ред.) має бути реалістом. І мені цікаво, скільки ще часу мине, перш ніж у них будуть вибори? Це ж демократія. Пройшло багато часу. Вони вже давно не проводили виборів», – заявив він, відповіжаючи на запитання журналістів.

Президент США також заявив, що 82% людей вимагають досягнення мирного врегулювання. При цьому він не уточнив, на які опитування він посилається.

«Це не для того, щоб когось критикувати, але в них справді є серйозна проблема з корупцією. І я знову питаю: коли вони проведуть вибори? Чи вони проведуть вибори взагалі? Чи просто продовжуватимуть усе так, як є? Тож, думаю, настав час завершити цю війну. І я вважаю, що це війна, яку можна завершити. Але для цього потрібні двоє», – додав Трамп.

Днями в інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. Сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.

У серпні соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати опитування щодо шляхів закінчення війни Росії проти України, згідно з якими, 59% українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року (останній день перед початком повномасштабного вторгнення Росії).

У цьому опитуванні фігурувала цифра 82% – такий відсоток респондентів, за даними соціологів, вважають переговори реалістичним шляхом завершення війни. 62% з них виступають за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – за прямі переговори з Росією.

