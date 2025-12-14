Зеленський прокоментував можливість проведення виборів і запевнив, що «не тримається за крісло»

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 14 грудня прокоментував можливість проведення виборів в Україні після відповідних заяв президента США Дональда Трампа.

«Були сигнали від США щодо можливості проведення виборів в Україні. Чи це сигнали тільки від США, чи це сигнали від російської сторони, не хочу зараз це коментувати. Найважливіша моя відповідь – я не тримаюсь за крісло, Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори. І сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо будуть так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів», – розповів глава держави.

Раніше, 10 грудня, президент США Дональд Трамп знову нагадав про вибори в Україні, заявивши, що Зеленському потрібно бути реалістом.

«Я думаю, він (Зеленський - ред.) має бути реалістом. І мені цікаво, скільки ще часу мине, перш ніж у них будуть вибори? Це ж демократія. Пройшло багато часу. Вони вже давно не проводили виборів», – заявив він, відповіжаючи на запитання журналістів.

Президент США також заявив, що 82% людей вимагають досягнення мирного врегулювання. При цьому він не уточнив, на які опитування він посилається.

«Це не для того, щоб когось критикувати, але в них справді є серйозна проблема з корупцією. І я знову питаю: коли вони проведуть вибори? Чи вони проведуть вибори взагалі? Чи просто продовжуватимуть усе так, як є? Тож, думаю, настав час завершити цю війну. І я вважаю, що це війна, яку можна завершити. Але для цього потрібні двоє», – додав Трамп.

Днями в інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. Сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.

У серпні соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати опитування щодо шляхів закінчення війни Росії проти України, згідно з якими, 59% українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року (останній день перед початком повномасштабного вторгнення Росії).

У цьому опитуванні фігурувала цифра 82% – такий відсоток респондентів, за даними соціологів, вважають переговори реалістичним шляхом завершення війни. 62% з них виступають за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – за прямі переговори з Росією.