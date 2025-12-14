Генштаб: за добу РФ втратила ще 710 військових, танк і 9 артсистем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 188 710 своїх військових, зокрема 710 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 14 грудня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також розповіли про втрати Росії у військовій техніці:

танків - 11 410 (+1 одиниця за минулу добу)

бойових броньованих машин - 23 721 (+7)

артилерійських систем - 35 041 (+9)

РСЗВ - 1 567

засобів ППО - 1 259 (+1)

літаків – 432

гелікоптерів – 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440)

крилатих ракет – 4 073 (+13)

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 789 (+81)

спеціальної техніки – 4 026



Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Російські журналісти спільно з волонтерами за відкритими даними станом на 4 грудня встановили особи щонайменше 153 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України. При цьому дослідники наголошують, що реальна кількість втрат, ймовірно, є вищою.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



