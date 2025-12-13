На фронті відбулося майже півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 13 грудня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, застосував 30 ракет та скинув 72 керовані авіабомби, здійснив 2960 ударів дронами-камікадзе та 2135 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 42 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.