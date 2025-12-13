Росії не вдається наростити своє угруповання в Україні – Сирський

Ситуація на фронті залишається складною, в окремі дні кількість боєзіткнень сягає 300, повідомив 13 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради за підсумками діяльності Збройних сил України за листопад.

«Чисельність російського угруповання вже тривалий час становить близько 710 тисяч осіб. Водночас ворогові не вдається наростити цей показник, попри активний рекрутинг у РФ, тому що наші воїни щодня «мінусують» тисячу окупантів убитими й пораненими», – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, «ціною величезних втрат противник у листопаді зміг узяти під контроль деякі наші території», але «заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності».

«Тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується. Водночас на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено», – пише воєначальник.

Згідно з оприлюдненими Сирським даними, засоби DeepStrike у листопаді уразили 98 цілей на території Росії. «Працюємо далі, зокрема б’ємо по нафтопереробній галузі ворога, яка є основним джерелом фінансування війни», – вказує головонокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що українські артилеристи в листопаді уразили понад 4100 об’єктів сил РФ, ракетні війська – понад сотню.

9 грудня президент Росії Володимир Путін повторив свій заклик до України поступитися всією Луганською і Донецькою областями, включаючи території, які російські війська не окупують. В американському Інституті вивчення війни (ISW) далі вважають, що російська кампанія з військового захоплення решти Донецької області, зокрема укріпленого «фортечного поясу України», ймовірно, триватиме щонайменше два-три роки, становитиме значний виклик і призведе до складних битв, які Російська Федерація «може не витримати».