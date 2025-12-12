ЗСУ майже зачистили Куп'янськ, який «взяла» Росія. Деталі

Сили оборони прорвалися до річки Оскіл і повністю перекрили маршрути поставок російському угрупованню в Куп'янську – про це 12 грудня повідомило командування корпусу Нацгвардії «Хартія».

Під час операції, як зазначається, були звільнені села Кіндрашівка, Радьківка і околиці, а також ряд кварталів на півночі Куп'янська.

«Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 російських військовослужбовців, 291 – поранено, 13 взято в полон. У місті наразі оточено понад 200 окупантів, усі їхні спроби прорвати оборону відбиваються. Куп’янськ перебуває під вогневим контролем Сил оборони; наземний доступ ворога повністю перекритий», – зазначили в корпусі.

Президент України Володимир Зеленський цього ж дня у своїх соцмережах оприлюднив відео, де він стоїть біля стели на в'їзді до Куп'янська.

«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта», – йдеться у повідомленні.

Проєкт DeepState підтвердив успіх Сил оборони – на північний захід від Куп'янська з'явилася «синя пляма» площею близько 40 квадратних кілометрів. Частина міста перебуває в «сірій зоні», але угруповання Росії в місті, судячи з карти, відрізане від постачання.

Росія заявила захоплення Куп'янська на Харківщині ще 20 листопада – про це президенту РФ Володимиру Путіну доповів Валерій Герасимов, начальник російського Генштабу. А 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ візьме під контроль Куп'янськ-Вузловий.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: