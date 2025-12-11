Доступність посилання

Донбас

Битва за Покровськ: Росія кинула в бій дефіцитну бронетехніку

Покровськ на мапі DeepState станом на 10 грудня 2025 року. Червоним позначена територія, підконтрольна армії РФ

Російські війська штурмували Покровськ на техніці – відео відбиття механізованої атаки оприлюднив 7-й корпус Десантно-штурмових військ 10 грудня у своїх соцмережах.

Як зазначили в 7-му корпусі, агресор атакував вранці, намагаючись скористатися поганою погодою. Противник задіяв броньовану, автомобільну та мототехніку і колонами намагався прорватися з півдня у північну частину міста.

Станом на 16:00 у корпусі повідомляли, що робота зі знищення техніки та особового складу противника триває.

Проєкт DeepState також повідомив про спробу штурму Гришиного – села на північному заході від Покровська. Під час штурму агресор застосував щонайменше 10 одиниць мототехніки і 40 піхотинців.

Водночас аналітики додають: це підтверджує, що противник міцно закріпився в центрі міста (нижче залізниці), і тепер може використовувати цей район.

Відкриті джерела, на які посилається американський Інститут вивчення війни (ISW), засвідчують, що російські війська поки не захопили Покровськ, але ситуація в районі міста і його супутника Мирнограда залишається напруженою. За оцінками ISW, для захоплення цих міст противнику буде потрібно більше часу і ресурсів.

Генштаб ЗСУ повідомив про 49 штурмів за минулу добу на Покровському напрямку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Восени Росія відновила бронештурми позицій ЗСУ на Донбасі, які тривалий час були рідкісним явищем на всьому фронті. Деяке пожвавлення у використанні техніки російською армією на фронті востаннє було у квітні. Однак, це все не можна порівняти із наступами колон бронетехніки 2022–2023 років.

Великі втрати у танках та іншій важкій військовій техніці через прихід дронової ери змусили російську армію змінити підхід в атаках. Замість них з'явилися малі піхотні групи та атаки на легкій техніці – від мотоциклів до самокатів.

Ще у 2023 році глава ГУР Кирило Буданов зазначав, що з урахуванням втрат і темпів відновлення техніки Росія зможе воювати приблизно до 2026 року, водночас людських ресурсів у неї вистачить надовго.

