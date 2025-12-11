Україна провела «конструктивну і глибоку розмову» з США щодо гарантій безпеки – Зеленський

Україна провела «конструктивну і глибоку розмову» з американською командою щодо одного з трьох документів, який стосується гарантій безпеки, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, від США у розмові взяли участь держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Геґсет, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, зять Трампа та учасник переговорів в Москві Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич та Джош Груенбаум. Також до розмови долучився генсек НАТО Марк Рютте.



«Гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі памʼятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобовʼязання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що учасники розмови домовилися, що команди активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом «було конкретне розуміння щодо гарантій безпеки».

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



