Українські війська відбивають російський механізований штурм Покровська – 7-й корпус ДШВ

7-й армійський корпус Десантно-штурмових військ повідомив, що українські підрозділи відбивають механізований штурм Покровська на Донеччині.



За даними ДШВ, сили РФ почали активні дії вранці, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Противник задіяв броньовану, автомобільну та мототехніку і колонами намагався прорватися з південного напрямку у північну частину міста.



«Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу «коробку» росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали завдавати ураження по техніці та особовому складу противника», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Станом на 16:00 у корпусі повідомляли, що робота зі знищення техніки та особового складу противника триває.



За попередньою інформацією ДШВ, у штурмі задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.



У ДШВ зазначають, що оборонна операція Покровської агломерації триває, але логістика залишається ускладненою.

Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.