«Слуга народу» Мережко про вибори під час війни: «це путінська ідея»

Народний депутат України від «Слуги народу», голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що не голосуватиме за законопроєкт, який би дозволи проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Про це він сказав 11 грудня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

На думку Мережка, ця ідея дуже небезпечна для України: «Ії єдиною метою є дестабілізація ситуації в Україні. Тому я не бачу жодного сенсу, ані юридичного, ані політичного, в тому, щоб погодитись на цю ідею. На сьогодні я дуже скептично на це налаштований, я скоріше буду голосувати проти цього, тому що це путінська ідея».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання можливих територіальних компромісів має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Раніше Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів в Україні, якщо США та європейські партнери зможуть гарантувати безпеку. Зеленський сказав, що порушить у парламенті питання розробки законопроєкту, який дозволяє вибори під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп за останній тиждень двічі під час спілкування з пресою згадував про необхідність виборів в Україні, хоча Конституція України забороняє проведення виборів під час війни.