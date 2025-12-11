Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: на фронті за добу було 234 бойові зіткнення

Українські військові біля Покровська, листопад 2025 року
Українські військові біля Покровська, листопад 2025 року

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 11 грудня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, на Лиманському напрямку було 27 російських атак, на Костянтинівському – 23, по 22 – на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках.

Читайте також: Українські війська відбивають російський механізований штурм Покровська – 7-й корпус ДШВ

Також бойові дії тривали на Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському, Куп’янському, Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському напрямках.

«Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG