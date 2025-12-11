Генштаб: на фронті за добу було 234 бойові зіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 11 грудня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, на Лиманському напрямку було 27 російських атак, на Костянтинівському – 23, по 22 – на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках.

Також бойові дії тривали на Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському, Куп’янському, Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському напрямках.

«Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.