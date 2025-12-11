Очільники профільних комітетів Ради відреагували на можливість пришвидшеного вступу України до ЄС



Голови парламентських комітетів з євроінтеграції та зовнішньої політики по-різному оцінили інформацію західних медіа щодо можливого вступу України до Європейського Союзу вже у 2027 році.

Народний депутат фракції «Слуга народу» та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що такий сценарій може бути досяжним, якщо Україні вдасться виконати всі «домашні завдання».

«Це амбітна мета, але я вважаю, що потрібно ставити цю мету. І робити все можливе і неможливе, щоб досягти цієї мети», – сказав Мережко в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live»).

За його словами, членство України в ЄС – це насамперед питання безпеки, і чим раніше Київ приєднається до Європейського Союзу, тим більшими будуть шанси на встановлення стійкого миру.

Натомість голова комітету з питань інтеграції України до ЄС, депутатка «Європейської Солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала можливість такого швидкого вступу «абсолютно нереалістичною».

«Сполучені Штати Америки не можуть ставити такої задачі Європейському Союзу, і я не бачу, щоб Європейський Союз міг на це погодитися», – зазначила вона.

На її думку, Україна має увійти до Євросоюзу конкурентною і спроможною, інакше сама ж зіткнеться з серйозними проблемами. Климпуш-Цинцадзе також наголосила, що темпи реформ України у 2025 році «суттєво загальмували», порівняно з попередніми роками.

«Я переконана, що 27-й рік – цього, на жаль, не відбудеться», – підсумувала вона в ефірі програми «Свобода Live».

За даними президента України Володимира Зеленського, у контексті завершення війни РФ проти України обговорюються три документи: рамковий документ (20 пунктів), щодо гарантій безпеки та щодо економічного відновлення.

Як повідомляють медіа, план Трампа передбачає, що Україна приєднається до Європейського Союзу вже у 2027 році. Такий швидкий вступ турбує деякі держави ЄС. Адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини, яка була найбільшим опонентом щодо вступу України до ЄС.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



