ЗМІ: Зеленський 15 грудня відвідає Берлін

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для переговорів з європейськими партнерами, повідомляє низка медіа.

«Якщо дозволить ситуація з безпекою, він буде там», – повідомив AFP високопосадовець, обізнаний з цим питанням.



За даними видання Morgenpost, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.

Наразі залишається невідомим, чи будуть присутніми на цій зустрічі представники уряду США.

За даними медіа, високопосадовці США, як очікується, проведуть зустріч в суботу, 13 грудня, в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Дональда Трампа.

Зустріч у Парижі відбудеться після телефонної розмови в середу між Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Мерц заявив у четвер, що він та його колеги-лідери сказали Трампу, що тільки Україна може вирішувати, що робити зі своєю власною територією. За його словами, розмова була конструктивною, і що обидві сторони висловили повагу. Трамп, навпаки, сказав, що учасники «обговорювали Україну досить різкими словами».

Президент США згодом заявив, що європейські лідери прагнуть, щоб він долучився до цієї зустрічі. У Білому домі сказали, що Трампу набридли «зустрічі просто заради зустрічей», а про те, чи приєднаються до переговорів у Парижі представники США, ще рішення немає.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.