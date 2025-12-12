Доступність посилання

Новини | Міжнародні

РФ назвала іноагентами журналіста з Ізраїлю та блогера, який говорить про космос

Журналіст Михайло Гуревич
Російське міністерство юстиції 12 грудня поповнило список так званих іноземних агентів чотирма новими прізвищами.

Серед «іноагентів» опинився ізраїльський журналіст Михайло Гуревич, автор телеграм-каналу «Коля Хадашот» («Усі новини» з івриту), а також Youtube-блогер і письменник Віталій Єгоров, відомий за веденням каналу «Відкритий космос Зеленого кота».

Ще двома новими «Іноагентами» стали сходознавець і активіст Доржо Дугаров, депутат і громадський діяч Олександр Коровайний.

За версією російської влади, фігуранти реєстру «іноагентів» поширюють недостовірну інформацію про рішення та політику російської влади, а також співпрацюють з іншими «іноагентами», «небажаними» організаціями чи «іноземними інформаційними джерелами».


