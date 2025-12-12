РФ назвала іноагентами журналіста з Ізраїлю та блогера, який говорить про космос

Російське міністерство юстиції 12 грудня поповнило список так званих іноземних агентів чотирма новими прізвищами.

Серед «іноагентів» опинився ізраїльський журналіст Михайло Гуревич, автор телеграм-каналу «Коля Хадашот» («Усі новини» з івриту), а також Youtube-блогер і письменник Віталій Єгоров, відомий за веденням каналу «Відкритий космос Зеленого кота».

Ще двома новими «Іноагентами» стали сходознавець і активіст Доржо Дугаров, депутат і громадський діяч Олександр Коровайний.

За версією російської влади, фігуранти реєстру «іноагентів» поширюють недостовірну інформацію про рішення та політику російської влади, а також співпрацюють з іншими «іноагентами», «небажаними» організаціями чи «іноземними інформаційними джерелами».



