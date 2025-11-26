Путін доручив переконувати іноземців, що РФ є «демократичною державою»

Президент Росії Володимир Путін затвердив нову стратегію національної політики до 2036 року, документ опублікований разом із відповідним указом президента.

Як звернули увагу в тому числі націоналістично налаштовані коментатори, окремо в концепції йдеться про необхідність просування російської мови та культури за кордоном, а також про боротьбу з «русофобією» – як і ксенофобією та неонацизмом.

Як зазначає видання «Новая газета Европа», у документі також згадані цільові показники. Зокрема, до 2036 року 95% росіян мають почати виявляти «громадянську самосвідомість». Чиновникам наказано показати, що частка громадян, які позитивно оцінюють міжнаціональні відносини, сягнула 85%. Тих, хто допускає «виникнення серйозних конфліктів на національному ґрунті», має стати не більш як 15%. На окупованих територіях України жителі, згідно з концепцією, мають брати участь «у всеросійських заходах», охоплення яких має становити на цих територіях не менш як 2,5 мільйона осіб.

Путін також доручив уряду формувати у громадян іноземних держав ставлення до Росії як до «демократичної федеративної правової держави, яка гарантує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового та посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності».

Конституція Росії справді передбачає, що вона є такою державою. Але останнім часом влада ухвалила численні законодавчі та нормативні акти, які обмежують права цілих категорій осіб – за ознаками в тому числі сексуальної орієнтації, політичних і релігійних поглядів, належності до так званих «іноагентів» або участі в роботі організацій, визнаних владою небажаними чи екстремістськими.