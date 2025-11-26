«Продати» Україну Росії». Про що говорили Віткофф та Ушаков і чому Трамп не здивований?

Видання Bloomberg опублікувало розшифровку розмови спецпосланця від США Стіва Віткоффа й радника Путіна Юрія Ушакова про підготовку мирного плану США. У ній, зокрема, видно, що Віткофф консультує Ушакова, як викликати прихильну реакцію Трампа, і дещо радить.

До цього видання опублікувало розшифровку розмови Юрія Ушакова та російського переговорника Кирила Дмитрієва. Видання стверджує, що з розмови зрозуміло, що принаймні деякі положення «мирного плану США» готували в Кремлі.

Про що йдеться у розмовах і що каже президент США Дональд Трамп – читайте далі.

Деталі розмов

За даними Bloomberg, дзвінок спецпосланця від США Стіва Віткоффа й радника Путіна Юрія Ушакова про підготовку мирного плану США відбувся 14 жовтня, наступного дня після підписання угоди між Ізраїлем та угрупованням «Хамас», визнаним США та ЄС терористичним. Розшифровка проливає світло на підготовку документа щодо припинення війни в Україні. У ній видно, що Віткофф консультує Ушакова, як викликати прихильну реакцію Трампа і радить організувати дзвінок до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

У день дзвінка, 14 жовтня, президент США Дональд Трамп розкритикував російського керманича Володимира Путіна. Він написав у своїй соцмережі: «Не знаю, чому він продовжує цю війну. Він просто не хоче закінчувати цієї війни. І я думаю, це виставляє його у дуже поганому світлі».

16 жовтня Трамп і Путін провели телефонні переговори, після чого було анонсовано їхню зустріч з Будапешті. 17 жовтня до Вашингтона приїхав український президент Володимир Зеленський.

Частина розмови:

Віткофф:... Вважаю, питання в тому – проблема в тому, що ми маємо дві нації, яким важко прийти до компромісу, і коли ми до нього прийдемо, у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що, можливо, ми викладемо пропозицію про мир із 20 пунктів, так само, як ми зробили в Газі. Ми склали «План Трампа» з 20 пунктів, це були 20 пунктів для миру, і я думаю, можливо, нам зробити те саме з вами. Моя думка ось у чому...

Ушаков: Добре, добре, мій друже. Думаю, саме цей момент наші лідери могли б обговорити. Стів, я згоден з тобою, що він привітає, він скаже, що Трамп – справжня людина миру тощо. Це він скаже.

.....

Віткофф: Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєш, Стів і Юрій обговорювали дуже схожий мирний план із 20 пунктів, і це могло б бути чимось, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з мертвої точки, ми відкриті для такого роду речей – вивчити, що потрібно для укладання мирної угоди. Тепер, між нами, я знаю, що потрібно для укладання мирної угоди: Донецьк та, можливо, обмін територіями десь ще. Але я говорю, замість того, щоб говорити в такому ключі, давай говорити з більшою надією, тому що я думаю, ми прийдемо до угоди тут. І я думаю, Юрію, президент дасть мені багато простору та свободи дій, щоб укласти угоду.

Ушаков: Розумію...

Віткофф: ... Так що якщо ми зможемо створити таку можливість, що після цього я поговорив з Юрієм, і в нас відбулася розмова, я думаю, це може призвести до великих справ.

Bloomberg не уточнює, як редакція змогла отримати запис розмови.

До цього видання опублікувало розшифровку розмови Юрія Ушакова та переговорника Кирила Дмитрієва. Видання стверджує, що ця розмова відбулася 29 жовтня, і з неї зрозуміло, що принаймні деякі положення «мирного плану США» готували в Кремлі. Співрозмовники сумніваються, що їхній текст буде представлений без правок.

Зокрема, в опублікованій розшифровці є такі репліки:

Ушаков: Ну, нам потрібно по максимуму, думаєш, напевно, як вважаєш? А так передавати чого?

Дмитрієв: Ні, дивіться. Мені здається, ось цей папір просто ми зробимо якби в нашій позиції, і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони хай роблять як свій. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї.

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв назвав публікацію Bloomberg фейком.

Київ ще не оприлюднював своїх коментарів.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію в ЗМІ розмови свого спецпосланця Стівена Віткоффа з представником Кремля, з якої випливає, що Віткофф розповідав російській стороні, як викликати прихильну реакцію Трампа, говорячи про підготовку майбутньої мирної угоди щодо завершення війни РФ проти України.

На запитання про цю публікацію Трамп, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One 25 листопада, сказав, що не чув запису розмови, але не здивований, бо «саме так робить той, хто укладає угоди».

Це стандартна річ у переговорах. Бо він має «продати» це Україні. Він має «продати» Україну Росії…

«Я не чув, але це стандартна річ у переговорах. Бо він має «продати» це Україні. Він має «продати» Україну Росії… Думаю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має «давати й брати», – сказав Трамп.

Президент США також заявив, що дедлайну для України щодо підтримуваної США мирної угоди немає. «У мене немає дедлайну. Для мене дедлайн – це коли все закінчиться», – сказав Трамп.

На запитання, на які поступки, як планується, має піти Москва, Трамп заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

Щодо гарантій безпеки для України, то, за словами президента США, до цього будуть значною мірою залучені європейські партнери.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. За його словами, початковий 28-пунктний мирний план, розроблений Вашингтоном, був доопрацьований за участю обох сторін, і «залишилося лише кілька пунктів розбіжностей».

«Сподіваючись завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, і водночас міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями (в Офісі президента підтвердили, що міністр Сухопутних військ США Дрісколл цього тижня відвідає Київ – ред.). Мене, а також віцепрезидента Дж. Д. Венса, державного секретаря Марко Рубіо, військового секретаря Піта Геґсета та керівника апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, проінформують про весь досягнутий прогрес», – написав він у соцмережі Х.

Трамп також висловив сподівання на зустріч з президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але лише тоді, коли угода про припинення війни «буде остаточною або на завершальній стадії».

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачав проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачав, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також мав задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнили. Але, за даними інших ЗМІ, йшлося про обмеження до 600 000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.

раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи. Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.



