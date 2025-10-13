Доступність посилання

«Хамас» звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників

Автомобіль Червоного Хреста перевозить ізраїльських заручників, Газа, 13 жовтня 2025 року
Автомобіль Червоного Хреста перевозить ізраїльських заручників, Газа, 13 жовтня 2025 року

Угруповання «Хамас», визнане терористичним у ЄС і США, 13 жовтня звільнило всіх 20 живих ізраїльських заручників.

Вранці у понеділок перших сімох людей передали Міжнародному комітету Червоного Хреста, а потім ізраїльським військовим. Пізніше другу групу заручників із 13 осіб також передали Червоному Хресту.

«Хамас» також має передати тіла загиблих заручників – їх орієнтовно 28.

Вид на «Площу заручників», Тель-Авів, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року
Вид на «Площу заручників», Тель-Авів, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року

Раніше в Ізраїлі заявили, що палестинські ув’язнені, які мають бути звільнені в обмін на заручників, вийдуть на волю одразу після того, як усі заручники опиняться на території Ізраїлю.

Зранку в понеділок до Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп, мирна ініціатива якого лягла в основу угоди про звільнення заручників.

Очікується, що він виступить у Кнесеті, а також, ймовірно, зустрінеться із сім’ями заручників.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вітає президента США Дональда Трампа, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вітає президента США Дональда Трампа, Ізраїль, 13 жовтня 2025 року

Потім Нетаньягу вирушить до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх, де відбудеться саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі.

У Кнесеті Трамп залишив запис у гостьовій книзі: «Це велика честь для мене – великий і прекрасний день. Новий початок», – написав він.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підписання угоди про припинення війни, яка має відбутися в понеділок у Шарм-еш-Шейху, «стане історичною віхою».

«Повернення ізраїльських заручників – це момент непідробної радості для сімей. І момент полегшення для всього світу. Це означає, що сторінку можна перевернути. Може початися новий розділ», – написала фон дер Ляєн у соцмережах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна надає додаткову гуманітарну допомогу цивільним особам у Секторі Гази й «очолюватиме зусилля щодо прискорення його відновлення».

«Сьогодні настав перший, вирішальний етап у припиненні війни на Близькому Сході. Тепер ми маємо забезпечити міцний мир і безпечне майбутнє для всього регіону», – заявив він.

Домовленість про перший етап реалізації мирного плану, запропонованого раніше Трампом, була досягнута минулого тижня в Єгипті на непрямих переговорах між Ізраїлем й угрупованням «Хамас» за посередництва Катару, Єгипту і США.

У відповідь на відведення ізраїльських військ з низки позицій у Секторі Гази «Хамас» обіцяв звільнити всіх живих заручників і передати тіла загиблих.

В обмін на це Ізраїль має відпустити близько 250 палестинців, засуджених на довічні терміни, і ще близько 1700 людей, які були затримані після початку війни в Газі.

