«Хамас» звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників

Угруповання «Хамас», визнане терористичним у ЄС і США, 13 жовтня звільнило всіх 20 живих ізраїльських заручників.

Вранці у понеділок перших сімох людей передали Міжнародному комітету Червоного Хреста, а потім ізраїльським військовим. Пізніше другу групу заручників із 13 осіб також передали Червоному Хресту.

«Хамас» також має передати тіла загиблих заручників – їх орієнтовно 28.

Раніше в Ізраїлі заявили, що палестинські ув’язнені, які мають бути звільнені в обмін на заручників, вийдуть на волю одразу після того, як усі заручники опиняться на території Ізраїлю.

Зранку в понеділок до Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп, мирна ініціатива якого лягла в основу угоди про звільнення заручників.

Очікується, що він виступить у Кнесеті, а також, ймовірно, зустрінеться із сім’ями заручників.

Потім Нетаньягу вирушить до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх, де відбудеться саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі.

У Кнесеті Трамп залишив запис у гостьовій книзі: «Це велика честь для мене – великий і прекрасний день. Новий початок», – написав він.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підписання угоди про припинення війни, яка має відбутися в понеділок у Шарм-еш-Шейху, «стане історичною віхою».

«Повернення ізраїльських заручників – це момент непідробної радості для сімей. І момент полегшення для всього світу. Це означає, що сторінку можна перевернути. Може початися новий розділ», – написала фон дер Ляєн у соцмережах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна надає додаткову гуманітарну допомогу цивільним особам у Секторі Гази й «очолюватиме зусилля щодо прискорення його відновлення».

«Сьогодні настав перший, вирішальний етап у припиненні війни на Близькому Сході. Тепер ми маємо забезпечити міцний мир і безпечне майбутнє для всього регіону», – заявив він.

Домовленість про перший етап реалізації мирного плану, запропонованого раніше Трампом, була досягнута минулого тижня в Єгипті на непрямих переговорах між Ізраїлем й угрупованням «Хамас» за посередництва Катару, Єгипту і США.

У відповідь на відведення ізраїльських військ з низки позицій у Секторі Гази «Хамас» обіцяв звільнити всіх живих заручників і передати тіла загиблих.

В обмін на це Ізраїль має відпустити близько 250 палестинців, засуджених на довічні терміни, і ще близько 1700 людей, які були затримані після початку війни в Газі.