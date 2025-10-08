Переговори в Єгипті: Ізраїль та «Хамас» обмінялися списками

У єгипетському місті Шарм-еш-Шейх третій день тривають непрямі мирні переговори щодо завершення війни у секторі Газа. У ролі посередників між Ізраїлем та угрупуванням «Хамас», визнаним терористичним у США та ЄС, виступають Єгипет, Катар та Сполучені Штати.



Обговорюється мирний план президента США Дональда Трампа, який, серед іншого, передбачає звільнення всіх заручників, яких утримує «Хамас». Представник «Хамасу» у середу повідомив, що сторони обмінялися списками тих, хто має бути звільнений. У секторі Гази, за останніми даними, утримувалися 48 захоплених в Ізраїлі заручників (в живих залишаються близько 20 із них), в обмін на них, за планом Трампа, Ізраїль має звільнити сотні палестинських ув’язнених.

Представник «Хамас» заявив, що переговори відбуваються позитивно. Таку саму оцінку дав напередодні Трамп. Однак поки що немає домовленості про те, коли саме може початися реалізація мирної ініціативи.



Очікується, що в середу до переговорів приєднаються спецпосланці президента США Стів Уіткофф та Джаред Кушнер, а також міністр зі стратегічних питань уряду Ізраїлю Рон Дермер. Також очікується участь прем’єр-міністра Катару шейха Мохаммеда аль-Тані та голови турецької розвідки Ібрахіма Каліна.

Розбіжності поки що викликає вимога про роззброєння «Хамасу» – угруповання не згодне на нього. Також вона вимагає повного виведення ізраїльських військ із Гази. При цьому «Хамас» погоджується передати владу в секторі палестинському «національному технократичному органу». План Трампа передбачає створення у Газі міжнародного наглядового органу на чолі із самим Трампом, а також повне виключення «Хамасу» з політичного життя.



Джерела, які цитує зокрема Reuters, повідомляють, що зараз переговори фокусуються на звільненні заручників та припиненні вогню. В адміністрації США сподіваються, що домовленості з цих питань врешті-решт допоможуть подолати розбіжності і щодо повоєнного устрою Гази.



Нинішня війна розпочалася два роки тому після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїль у відповідь розпочав масштабну кампанію з метою не лише звільнити заручників, а й знищити «Хамас». Дії Ізраїлю зіткнулися з дедалі більшою критикою з боку багатьох країн світу, які вказують на велику кількість жертв серед мирного населення та гуманітарну кризу в секторі Гази. США підтримують Ізраїль, прагнучи при цьому домогтися якнайшвидшого припинення вогню та встановлення миру в регіоні.