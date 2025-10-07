Віткофф приєднається до переговорів щодо перемир’я в Газі та обміну заручниками

Делегація США на чолі з посланцем президента Стівом Віткоффом приєднається до переговорів, спрямованих на перемир’я в Газі та обмін заручниками, у середу, повідомив міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті.



На спільній пресконференції зі своїм німецьким колегою Абделатті заявив, що він та Йоганн Вадефул «мали довгу розмову зі Стівом Віткоффом, якого очікують у Єгипті найближчими годинами», пише AFP.

Раніше у Білому домі підтвердили, що делегацію США очолюють спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Непрямі технічні переговори між Ізраїлем та «Хамасом» (визнаного ЄС та США терористичним)розпочалися в понеділок у єгипетському прибережному місті Шарм-ель-Шейх. Другий день переговорів, під час яких єгипетські та катарські посадовці проведуть окремі зустрічі з делегаціями Ізраїлю та «Хамасу» відбудеться у другу річницю нападу 7 жовтня.

Наприкінці вересня Білий дім опублікував пропозиції його мирного плану із 20 пунктів, який, зокрема, передбачає припинення вогню, обмін заручників, яких утримує «Хамас», на палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем, поетапне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази, роззброєння «Хамасу» і створення перехідного технократичного кабінету, членами якого були б палестинці і міжнародні експерти. План передбачає, що угруповання «Хамас» буде виключене з участі у політичному процесі. Членам «Хамасу», які захочуть залишити Газу, дозволять це зробити. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.

План також передбачає створення міжнародного перехідного органу, «Ради миру», на чолі з Дональдом Трампом, серед членів яких також мають бути інші високопосадовці, включаючи колишнього британського прем’єра Тоні Блера.

Цей орган має відповідати за розвиток і реконструкцію Сектору Гази. Сама територія, як йдеться в плані, має стати «дерадикалізованою зоною, вільною від терору», а порядок там мали б підтримувати міжнародні стабілізаційні сили. У разі успіхів у реконструкції Гази і реформ у Палестинській автономії, як сказано у документі, може бути відкритий шлях до Палестинської державності. США сприятимуть діалогу палестинців із Ізраїлем, йдеться в плані.

Президент Дональд Трамп заявив у понеділок Newsmax, що, на його думку, США дуже близькі до досягнення мирної угоди між Ізраїлем та «Хамасом».

Трамп заявив, що він впевнений, що зможе покласти край ще одній війні.

«Ми маємо підтримку всіх арабських країн, всіх мусульманських країн. Світ підтримує укладення цієї угоди. Це дуже конкретна угода, яка принесе мир на Близький Схід, не тільки в Газу. Я думаю, що всі виявляють велику добру волю. Це насправді дивовижно», – сказав Трамп.

7 жовтня 2023 року «Хамас» напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей та захопивши близько 250 заручників, понад сотня з яких й досі перебувають у полоні.







