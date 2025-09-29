Трамп після зустрічі з Нетаньягу заявив про близькість мирної угоди щодо Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль й інші країни «дуже близькі» до досягнення угоди щодо припинення війни в Секторі Гази.

На спільній пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Трамп заявив, що Беньямін Нетаньягу схвалив запропонований США мирний план щодо Гази.

За словами президента США, є позитивні сигнали, що палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) також погодиться на нього. Якщо цього не буде, то, як сказав Трамп, США підтримають Ізраїль до повного знищення «Хамасу».

«Ми перебуваємо дуже близько, ближче, ніж близько ... Ми говоримо про майбутнє не тільки в Газі, про мир на Близькому Сході», – заявив Трамп, зазначивши, що країни регіону підтримують план, і може йтися про встановлення «вічного миру» в регіоні.

Нетаньягу, зі свого боку, заявив, що підтримує мирну пропозицію Трампа.

«Хамас» буде роззброєний, Газа буде демілітаризована, матиме мирну цивільну адміністрацію… Але якщо «Хамас» відкине ваш план, чи погодиться, а тоді вийде з угоди, тоді Ізраїль сам завершить роботу», – сказав Нетаньягу на пресконференції.

Білий дім раніше сьогодні оприлюднив мирний план Трампа щодо Гази із 20 пунктів, який, зокрема, передбачає припинення вогню, обмін заручників, яких утримує «Хамас», на палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем, поетапне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази, роззброєння «Хамасу» і створення перехідного технократичного кабінету, членами якого були б палестинці і міжнародні експерти, а угруповання «Хамас» буде виключене з участі у політичному процесі. Членам «Хамасу», які захочуть залишити Газу, дозволять це зробити. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.

План також передбачає створення міжнародного перехідного органу, «Ради миру», на чолі з Дональдом Трампом, серед членів яких також мають бути інші високопосадовці, включаючи колишнього британського прем’єра Тоні Блера.

Цей орган відповідав би за розвиток і реконструкцію Сектору Гази. Сама територія, як йдеться в плані, має стати «дерадикалізованою зоною, вільною від терору», а порядок там мали б підтримувати міжнародні стабілізаційні сили. У разі успіхів у реконструкції Гази і реформ у Палестинській автономії, як сказано у документі, може бути відкритий шлях до Палестинської державності. США сприятимуть діалогу палестинців із Ізраїлем, йдеться в плані.

Раніше Вашингтон представив цей план низці ключових арабських й ісламських країн.

Трамп недавно в інтерв’ю Axios говорив, що переговори щодо його плану завершення війни в Газі перебувають «на фінальній стадії» і можуть відкрити шлях до ширшого миру на Близькому Сході.

Представники «Хамасу» підтвердили, що їм відомо про пропозицію США, але офіційного тексту документа вони поки не отримали. Угруповання заявило, що готове розглянути будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.

На нещодавньому засіданні Генасамблеї ООН низка держав, зокрема Франція, Велика Британія і Канада, оголосили про визнання незалежної Палестинської держави. США цей крок не підтримали.

За даними ЗМІ, Нетаньягу, який вже вчетверте з моменту вступу Трампа на посаду в січні приїздить до Вашингтону, з Білого дому зателефонував прем’єр-міністрові Катару і вибачився за атаку на столицю країни Доху 9 вересня, ціллю якої були високопосадовці «Хамасу».